Mercato, Silvestri cambia agente: entra nella scuderia di Raiola

Aria nuova per Marco Silvestri. L’estremo difensore del Verona – seguito con interesse anche dalla Roma – ha infatti cambiato agente. Il classe 1991 ha infatti concluso il rapporto con Francesco Romano per legarsi alla scuderia di Mino Raiola, riporta Nicolò Schira su Twitter.

Dati i buoni rapporti che l’agente italiano intrattiene con la Roma un approdo in giallorosso potrebbe essere più vicino. Tra il club giallorosso e Raiola è poi in essere il discorso legato a Justin Kluivert. L’esterno olandese difficilmente sarà riscattato dal Lipsia ed un reintegro in rosa non appare come una soluzione fattibile.