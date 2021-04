Mercato, si valuta la risoluzione del contratto per Edin Dzeko

L’avventura di Edin Dzeko alla Roma con ogni probabilità terminerà tra qualche mese. La stagione travagliata, tra Covid, infortuni e litigio con Fonseca non è stata delle più brillanti. Quando è stato in campo, però, ha sempre dato tutto trascinando la squadra anche in Europa League. Ora bisogna fare i conti con un bilancio in rosso e un ingaggio pesantissimo (7,5 milioni di euro). Come riportato dal giornalista Nicolò Schira la società sta valutando la risoluzione del contratto con l’attaccante bosniaco. La situazione è in evoluzione.

Edin #Dzeko is expected to leave at the end of the season. He and #ASRoma are evalutating the possibility of the termination of the contract (expires in 2022 with a salary of €7,5M). If he becomes a free agent, Inter and Juventus could make a bid. #transfers https://t.co/molpbAN9Bj

— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 30, 2021