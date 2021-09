Mercato, si riapre clamorosamente la pista Al Rayyan per Nzonzi

Steven Nzonzi dopo aver rifiutato ogni tipo di trattativa è rimasto a Trigoria tra gli esuberi. Nessuna possibilità di reintegro anche confermata dalle parole di Tiago Pinto, durissime, nei confronti di chi non ha accettato alcun trasferimento (Fazio e Santon gli altri due). Come riportato da Gianluigi Longari di Sportitalia si riapre in maniera a dir poco clamorosa la pista Al Rayyan per il centrocampista francese. La scorsa settimana Nzonzi aveva già detto di “no” al club del Qatar, ma ora si potrebbe convincere visto che alla Roma non c’è alcun spiraglio.

