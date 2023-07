Mercato, Shomurodov vicino al Cagliari in prestito con diritto di riscatto

Un altro esubero sta per lasciare la Capitale. Tiago Pinto sta lavorando da tempo per piazzare i giocatori in uscita e tra questi c’è Eldor Shomurodov. Stando a quanto riportato da Sky, il Cagliari sarebbe vicino all’acquisto del centravanti su precisa richiesta di Claudio Ranieri che lo vorrebbe il prima possibile. C’è molta fiducia per il trasferimento con il Lecce ad inseguire ed i sardi ad un passo dall’uzbeko.

