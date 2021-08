Shomurodov è pronto a sbarcare nella Capitale. L’ormai ex Genoa passerà alla Roma con la formula del prestito da 1,5 milioni più obbligo di riscatto a 16 milioni + 2,5 di bonus che saranno basati sui risultati del giocatore e della squadra e – come riportato da Jacopo Aliprandi del Corriere dello Sport – non saranno facili da raggiungere. Il pagamento dell’attaccante è dilazionato in più anni.