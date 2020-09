Nella giornata di ieri era emerso un interessamento in extremis della Roma per il difensore del Lanus Lautaro Valenti. Un interessamento forse troppo tardivo e che non ha portato ad alcun risultato, visto che l’argentino è un nuovo acquisto del Parma e svolgerà le visite mediche a breve. L’operazione è stata portata in porto dai ducali con un’offerta di 5 milioni di euro per il 50% del cartellino del classe 1999.