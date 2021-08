La Lazio era ad un passo da Kostic dell’Eintracht Francoforte. La trattativa è durata diverse settimane, tanto da far inserire alcune squadre nell’affare. In vantaggio, però, c’è stata sempre la squadra di Sarri che lo voleva assolutamente. Il tutto è sfumato a poche ore dalla fine del mercato. Tra i vari motivi, oltre ad un’offerta non congrua, una proposta recapitata ad un indirizzo mail sbagliato che Lotito e company pensavano fosse quello della società tedesca.