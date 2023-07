Icardi sarà confermato dal Galatasaray. Quanto riporta Fabrizio Romano, il club turco avrebbe già trovato l’accordo con il PSG, ed è intenzionato a concludere l’acquisto della punta argentina, avendo ricevuto l’ok da parte del giocatore. L’Equipe invece riporta il prezzo del cartellino, intorno ai 10 milioni di euro. Sfuma così un possibile obiettivo per la Roma, che è ancora in cerca di un sostituto di Abraham.

Galatasaray are closing in on Mauro Icardi deal, here we go! 🚨🟡🔴🇹🇷

Agreement now in place as Paris Saint-Germain are set to give the green light, club sources confirm — waiting for the documents.

Icardi already agreed personal terms.

Fee around €10m, as l’Équipe called. pic.twitter.com/c0m5qCP75Q

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2023