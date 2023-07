L’Italia Under 19 oggi scenderà in campo contro la Polonia, in una gara importantissima per il cammino degli azzurrini dopo la sconfitta per 5-1 contro il Portogallo. Proprio sulla sconfitta con i portoghesi ha parlato Giacomo Faticanti ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco le dichiarazioni del Primavera Roma: “Abbiamo fatto una bella partita fino all’espulsione con il Portogallo, quella poi ci ha condizionato il resto. Ma in spogliatoio la prima cosa che ci siamo detti è che dovevamo guardare avanti senza pensarci, e affrontare la Polonia con l’entusiasmo e l’energia che avremmo avuto in caso di vittoria. Una sconfitta non cambia il nostro percorso. Se siamo qui è perché ce lo meritiamo, quindi dobbiamo giocarcela. L’ultima gara con la Polonia? Me la ricordo quella partita, una faticaccia. Sono una squadra di rompiscatole, ti pressano, ti vengono addosso, non ti lasciano giocare. L’obiettivo è vincere, usando sempre la testa ma impostando la partita in maniera offensiva“.