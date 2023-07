Claudio Lotito, in una lunga intervista al Corriere dello Sport, ha voluto far chiarezza sul futuro della Lazio. Il presidente biancoceleste però non si è risparmiato su nessun argomento, lanciando anche delle frecciatine verso le altre squadre di Serie A. Infatti dopo una domanda su Milinkovic-Savic ha dichiarato: “Io non lo cederei, anzi sto cercando di rinnovargli il contratto. Ma un contratto è l’incontro della volontà di tutte le parti… Di sicuro la Lazio per comprare non ha bisogno di vendere. E questo è importante: non tutti possono farlo, anzi… Se a noi verrà meno un giocatore, non accadrà perché dobbiamo fare soldi”.