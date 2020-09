Stando a quanto riportato da calciomercato.it, per Cengiz Under è aperta una corsa a due. L’esterno turco, in uscita dalla Roma, è diviso tra Hertha Berlino e Leicester. Una volta uscito dall’operazione Milik, che dovrebbe portare il polacco a Trigoria, sull’esterno mancino classe ’97 sono piombati questi due club. Al momento, secondo il portale esperto di mercato, la società inglese è in vantaggio sui tedeschi.