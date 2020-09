Mercato, scambio di documenti tra Roma e Verona per Kumbulla. Per il giocatore 5 anni a 2 milioni più bonus a stagione

Roma e Verona sono al rush finale per definire il passaggio di Kumbulla in giallorosso. Le società stanno avendo lo scambio di documenti in questo momento. Operazione da 30 milioni di euro tra prestito ed obbligo di riscatto con il club di Setti che si assicurerà Cetin che ora è in prestito. Al difensore albanese un contratto quinquennale da 2 milioni di euro più bonus a stagione. Lo riporta il giornalista Nicolò Schira.

