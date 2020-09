Alessio Riccardi sarà un nuovo giocatore del Pescara. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, il centrocampista classe 2001 cercherà maggiore spazio nel club di Serie B, dove giocherà in prestito la prossima stagione. Il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, aveva dichiarato nei giorni precedenti di aspettarsi l’arrivo del calciatore in questa settimana e infatti è in corso lo scambio di documenti tra i due club per portare a termine l’operazione.