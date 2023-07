La Repubblica (M. Juric) – Non passa giorno che Gianluca Scamacca non informi il mondo della sua volontà di trasferirsi alla Roma. L’ultima novità arriva da Instagram. L’ex attaccante del Sassuolo ha infatti rimosso ogni riferimento al West Ham dalla bio del suo profilo social. Scamacca a fine luglio ha deciso per la seconda, dando seguito ai continui like social alle pagine giallorosse e alle dichiarazioni d’amore per mezzo stampa. “Sapete quali sono i due colori del mio cuore. Roma è casa mia. Sogno di essere allenato da Mourinho”, aveva dichiarato poche settimane fa. Vestendo senza timore i panni del tifoso.

Da Trigoria c’è quasi imbarazzo per l’espressione così marcata di una volontà, senza che, per adesso, ci possa essere un’accelerata della trattativa. Prestito oneroso con obbligo di riscatto. La strada è tracciata, almeno nei contorni. Manca il quantum, di una trattativa ferma da troppo tempo e anticipare le concorrenti italiane. Ma serve aspettare. Molto semplicemente che il West Ham compri un attaccante e che si avvicini il 31 agosto.