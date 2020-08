Mercato, Santon in uscita: vicina la sua cessione al Besiktas

L’avventura di Davide Santon alla Roma sembra arrivata ai titoli di coda. Stando a quanto riportato da Sky Sport, infatti, il terzino destro cresciuto nell’Inter è vicino a lasciare la Capitale, per partire in direzione Istanbul. Come affermato dall’emittente satellitare, l’accordo tra il club giallorosso ed il Besiktas è prossimo alla definizione. Inoltre, la società turca è interessata ad un altro giocatore che ha militato nella Roma nell’ultimo campionato, si tratta di Nikola Kalinic, in prestito a Trigoria dall’Atletico Madrid negli ultimi 12 mesi.