Alexandre Gallo, nuovo coordinatore tecnico del Santos, ha parlato in conferenza stampa, riguardo la situazione Marcos Leonardo. Come riporta il sito Fantacalcio.it, le intenzioni sono chiare, l’attaccante non lascerà il club brasiliano in questa sessione di calciomercato.

“Viste le condizioni in cui si trova il Santos questo affare non si può fare. Marcos è un giocatore molto importante, un talento che ha fatto solo cose buone per il nostro club. Negli ultimi 30 anni quale stella non ha venduto il Santos? Siamo uno dei più grandi venditori al mondo. Potremmo cederlo solo di fronte ad un grande vantaggio finanziario, ma il presidente non è a proprio agio con le ultime valutazioni. In questo momento abbiamo bisogno del ragazzo, potrebbe esserci un’eventuale negoziazione ma per una cessione nella finestra di fine anno. Questa è la posizione del club. La cosa più importante è farlo rimanere, perché ne abbiamo veramente bisogno e al momento il mercato è chiuso“.