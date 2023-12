Come riportato dal Corriere dello Sport, la Roma avrebbe fatto un passo indietro nella trattativa per portare Leonardo Bonucci in giallorosso. Il motivo sarebbe l’eventuale investimento di 2 milioni, che fa storcere il naso per un giocatore che compierà 37 anni nel 2024. La fumata bianca non è arrivata dall’incontro tra Tiago Pinto e Lucci, agente del giocatore.