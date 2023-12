Come riportato da calciomercato.com, il Tottenham sarebbe disposto ad accontentare le richieste del Genoa per il difensore centrale Dragusin. Circa 30 milioni, la richiesta del Grifone per il giovane romeno. Alcune big italiane sarebbero interessate all’ex Juventus, tra cui la Roma, in cerca di un centrale, considerando sempre la pista Bonucci.