Mercato, Rui Patricio in vantaggio su Areola

Gazzetta.it – Mourinho vuole un giocatore esperto, che parli con i compagni, che ovviamente pari ma che sia anche un leader della difesa. Lloris per fare un esempio. Rui Patricio anche: è il profilo ideale e ha giocato in Portogallo e in Premier vincendo trofei con club e nazionale e ha la giusta esperienza. Il futuro di Fuzato è anche legato all’eventuale cessione o meno di Pau Lopez. La Roma dovrà valutare bene benefici e soprattutto costi: Areola, per esempio, chiede uno stipendio da tre milioni, con Rui Patricio si può chiudere a qualcosa in meno. E considerando che anche Pau Lopez guadagna oltre due milioni a stagione non è un dettaglio da sottovalutare.