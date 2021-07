Mercato, Rui Patricio domani a Roma: accordo con il Wolverhampton trovato per 11,5 milioni di euro più bonus

José Mourinho è pronto ad accogliere il primo acquisto della sua era. È infatti in dirittura d’arrivo Rui Patricio. Stando a quanto riportato da Sky Sport, l’estremo difensore portoghese arriverà domattina a Ciampino. Una volta atterrato, effettuerà le visite mediche.

L’accordo tra la Roma ed il Wolverhampton è stato trovato sulla base di 11,5 milioni più bonus. Rui Patricio si unirà ai nuovi compagni nella seconda parte del ritiro, quando la squadra giallorossa si sposterà in Portogallo, ad Algarve. Cifre che la Roma pagherà non appena Pau Lopez sarà riscattato dal Marsiglia in base all’avveramento della clausola legata alle presenze.