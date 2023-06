A Trigoria si lavora per la Roma che verrà. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira i giallorossi non vogliono attivare l’acquisto a titolo definitivo di Wijnaldum poichè lo stipendio da 9 milioni è troppo alto. La Roma vorrebbe trattenere Llorente, ma l’opzione di acquisto da 18 milioni è troppo alta. Se il Leeds abbassasse il prezzo o lo desse nuovamente in prestito lo spagnolo potrebbe rimanere.

