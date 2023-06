Inizia il mercato estivo, e con esso non solo si parlerà dei nuovi colpi in arrivo, ma anche del destino di coloro che non saranno confermati. Da Nicolò Schira si apprende che la Roma non eserciterà l’opzione di acquisto a titolo definitivo per Mady Camara fissato a 11.5 milioni. Il centrocampista guineano farà dunque ritorno all’Olympiacos.

#ASRoma will not trigger the option to buy (€11,5M) for Mady #Camara, who returns to #Olympiacos. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 5, 2023