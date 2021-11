José Mourinho vorrebbe rinforzare la difesa e torna di moda il nome di Nacho. Secondo quanto riporta calciomercato.com, il Real Madrid non farà muro per il difensore spagnolo. Ancelotti non stima il calciatore, mentre lo Special One ne apprezza le qualità, dal momento che potrebbe ricoprire anche il ruolo di terzino. Il general manager Tiago Pinto sta lavorando al suo profilo.