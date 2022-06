Mercato Roma: trattativa in corso con il Lille per Celik

Uno degli obiettivi della Roma in questa sessione di calciomercato è quello di provare a prendere un vice Karsdorp. Secondo quanto riporta su Twitter Roberto Maida del Corriere dello Sport, la Roma avrebbe già iniziato le trattative con il Lille per Zeki Celik. L’esterno destro della nazionale turca vanta 114 presenze con i Dogues con cui si è laureato campione di Francia lo scorso anno. La duttilità (può ricoprire anche la fascia sinistra), l’adattabilità in diversi moduli e la forza del giocatore potrebbero fare la differenza.

Per la fascia destra la Roma ha scelto il nazionale turco #Celik, scadenza 2023. La trattativa con il Lille è già cominciata. — Roberto Maida (@RobMaida) June 3, 2022