Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com Florian Neuhaus piace molto alla Roma. Il mediano del Borussia Monchengladbach è uno dei primi nomi in lista per mercato di giugno. Il classe 97′ è cresciuto nel settore giovanile del Monaco 1860 e godrebbe della stima e delle attenzioni dello stesso Special One. Il salto di qualità potrebbe arrivare a giugno e tra le destinazioni più probabili c’è proprio la Serie A.