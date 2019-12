Mercato Roma. Sulla fascia spunta Veltman dell’Ajax

Petrachi lo sa, Fonseca lo sa. Per essere competitivi su tre fronti, per consolidare le certezze in vista del ritorno in Champions, servirebbero dei ritocchi sul mercato. Se resterà Florenzi e se il Chelsea non si riprenderà Zappacosta, il nome che è in uscita dalla Roma è quello di Davide Santon. Per andare a sostituirlo i giallorossi guardano sia in Italia, a Castagne dell’Atalanta, ma anche all’estero dove un nome interessante può essere Joel Veltman, 27enne dell’Ajax. Come vice Dzeko restano vive le idee Pinamonti e Mariano Diaz. Lo riporta Il Corriere dello Sport.