Mercato Roma. Sondaggio last-minute per Christie del Celtic

Pagine Romaniste (D.Moresco) – Mancano poche ore al termine della sessione di calciomercato invernale e la Roma sembrava aver concluso le operazioni, in entrata ed in uscita. Tuttavia, nella fibrillazione del rush finale, il direttore sportivo Petrachi cerca di puntellare al meglio la rosa da mettere a disposizione di Fonseca. Nella mattinata di oggi, il club giallorosso ha effettuato un sondaggio per Ryan Christie, trequartista del Celtic.

Il giocatore scozzese potrebbe essere l’innesto giusto per il centrocampo romanista. In questa stagione ha giocato prevalentemente da trequartista, interpretando con efficienza il ruolo, grazie a una discreta fisicità e un buon piede, che gli ha permesso di essere incisivo anche in zona gol. Sono infatti ben 17 le reti in 33 presenze in tutte le competizioni, condite anche da 13 assist.