La Roma continua il pressing per Frattesi. Tiago Pinto è pronto a presentare una nuova offerta al Sassuolo. Come riporta calciomercato.com, i Friedkin sono pronti a un leggero rialzo ma con una formula diversa: 10 milioni subito (quelli di Volpato e Missori, altri 11 più 3 di bonus tra un anno in obbligo di riscatto. In questo modo la valutazione sarebbe di circa 33 milioni, vicina ai 35 chiesti da Carnevali. Sono previsti nuovi aumenti, in caso non si trovasse l’accordo, a Trigoria si virerà su altri obiettivi.