Rasmus Kristensen è ad un passo dalla Roma. Il terzino del Leeds è pronto ad approdare in giallorosso ed essere a disposizione già per lunedì prossimo, 10 luglio, per l’inizio del ritiro in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, infatti, la trattativa tra la Roma e il Leeds è in dirittura d’arrivo.

Il giocatore dovrebbe arrivare alla Roma in prestito con diritto di riscatto fissato a circa 10 milioni di euro, con il club giallorosso che, appunto, vuole chiudere entro il weekend. Per questo nelle prossime ore ci saranno altri contatti tra le parti per arrivare alla definitiva fumata bianca.