Andrea Petagna, attaccante della Spal accostato nell’ultime settimane anche alla Roma, prima della gara contro l’Hellas Verona ha rilasciato alcune dichiarazioni sul proprio futuro ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole:

“Alla Spal sono contento, mi trovo bene qui e non voglio andar via. Finora ho fatto 6 gol e voglio chiudere la stagione in doppia cifra. Voglio finire la stagione qui ed aiutare la Spal a salvarsi, poi a giugno vedremo“.