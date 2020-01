Mercato Roma. Per l’estate piacciono 3 giovani dell’Ajax: Eiting, Ekkelenkamp e Gravenberch

La Roma non pensa a rinforzarsi solo per il presente ma anche per il futuro. Dopo gli acquisti di Ibañez, Perez e Villar, i giallorossi starebbero pensando anche ad alcuni nomi per giugno. Petrachi ha messo gli occhi su tre giocatori, tutti dell’Ajax: Eiting, mediano di 21 anni, Ekkelenkamp, trequartista di 19, e Gravenberch, centrocampista di 17. Tre possibili arrivi perfettamente sulla scia della linea verde adottata dai capitolini. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.