Mercato Roma. Nzonzi in partenza per la Francia per aggregarsi al Rennes

È definitivamente terminata l’avventura di Steven Nzonzi al Galatasaray. Il centrocampista francese era stato messo fuori rosa da Terim per alcuni atteggiamenti sopra le righe e da tempo cercava una nuova squadra. Negli ultimi giorni di mercato sembra averla trovata nel Rennes, con cui è in trattativa da giorni, tanto che è stato immortalato all’aeroporto di Istanbul intento a prendere un volo per la Francia. Lo riporta Il Corriere dello Sport.