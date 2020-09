Mercato, Roma-Milik sempre più difficile. In giornata nuovo vertice tra l’agente del polacco e il Napoli

La strada che porta Arkadiusz Milik alla Roma è ancora lontana. I motivi dello stand-by sono molteplici. La divergenza con De Laurentiis riguardante la multa non pagata dall’attaccante polacco per l’ammutinamento post Salisburgo pesa. Ma non solo. Friedkin ha preteso la visita medica per testare le condizione delle ginocchia dell’attaccante e dopo qualche ora ha chiesto uno sconto. Anche se la Roma con un comunicato ufficiale ha smentito il tutto. La trattativa prosegue e secondo quanto riporta l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, è previsto nuovo vertice tra l’agente di Milik e il Napoli per risolvere le pendenze economiche in ballo con il presidente partenopeo.