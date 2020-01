Nome a sorpresa nel mercato invernale del Milan: primi contatti con Matteo Politano, accostato nelle ultime settimane anche alla Roma. Il numero 16 nerazzurro vuole giocare di più e cerca una nuova squadra per poterlo fare. Oggi è andato in scena un incontro tra gli agenti del giocatore e la società rossonera. Il classe ’93 ha già dato l’ok per il trasferimento dall’Inter. Lo riporta Sky Sport.