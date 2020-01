Il passaggio di Florenzi al Valencia si avvicina sempre di più. Questa mattina a Trigoria è stato avvistato l’agente del giocatore, Alessandro Lucci, che si è riunito con la dirigenza della Roma per parlare del trasferimento del suo assistito. Sono ore frenetiche e questa giornata si preannuncia decisiva per il passaggio del terzino in Spagna. Lo scrive il sito tmw.com.