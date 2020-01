Mercato Roma. Lione, Everton e West Ham sulle tracce di Nzonzi: il francese vuole la Premier League

Steven Nzonzi, nonostante le negativa esperienza al Galatasaray, ha diversi estimatori in Europa. Il francese infatti è seguito con molta attenzione dal Lione di Rudi Garcia come prima alternativa di Rabiot. Monitorano la situazione anche il West Ham e l’Everton di Carlo Ancelotti: entrambe le squadre inglesi nelle ultime settimane avrebbero sondato il terreno per il centrocampista. Importante però è la decisione di Nzonzi, che preferirebbe ritornare in Premier League dopo le avventure con le maglie di Blackburn e Stoke City. La sua avventura in Turchia sembra ormai essere arrivata ai titoli di coda, soprattutto dopo che la società turca ha deciso di metterlo fuori rosa dopo alcuni comportamenti disciplinari. Lo riporta il sito telefoot.fr.

Selon nos informations, Steven Nzonzi est aussi pisté par l'OL en deuxième choix derrière Rabiot. West Ham et Everton pistent également l'international français. Celui-ci préfère l'Angleterre. pic.twitter.com/Z2hGGxzb17 — Téléfoot (@telefoot_TF1) January 5, 2020