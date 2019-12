A Trigoria sono in diversi ad avere un futuro un po’ incerto. Tra di loro c’è anche Mirko Antonucci, che sta trovando poco spazio con Paulo Fonseca. Il classe ’99 potrebbe andare a fare un’esperienza in prestito di sei mesi per giocare con più continuità. Su di lui nelle ultime ore si è mossa la Sampdoria, ma attenzione anche in Serie B dove Empoli, Perugia e Cremonese sarebbero interessate al profilo del numero 48 giallorosso. Lo riporta il sito tuttomercatoweb.com.