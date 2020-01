La Juventus non si dà per vinta. Dopo il tentativo fallito in estate di portare Alessio Riccardi in bianconero, Fabio Paratici ci prova di nuovo. Secondo quanto riporta il portale Calciomercato.com, sarebbero ripresi i contatti tra l’entourage del calciatore e la Juventus. Non è ancora arrivata nessuna offerta al direttore sportivo giallorosso Gianluca Petrachi, che per il momento non ha dato segnali di apertura alla cessione del giovane classe 2001.