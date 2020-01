Mercato Roma. Kalinic rifiuta anche l’offerta del Newcastle

Si allontana la partenza di Kalinic dalla Capitale. L’ultima pretendente al centravanti croato era il Newcastle, che si era avvicinato dopo aver i ‘no’ del giocatore al Verona e al Genoa. Il calciatore in prestito dall’Atletico Madrid sembra però aver rifiutato anche quest’ultima destinazione. A questo punto anche la sua sostituzione da parte di Petrachi è sempre più difficile: non è un segreto che il ds romanista voglia operare alla ricerca di un nuovo vice-Dzeko solo una volta trovata una sistemazione per Kalinic. Lo riporta Tuttomercatoweb.