Mercato Roma. Kalinic resterà in giallorosso fino al termine della stagione: nessun addio anticipato

Nikola Kalinic non vuole lasciare la Roma. L’attaccante croato infatti resterà a Trigoria fino al termine della stagione, non ci sarà nessun addio anticipato. Nelle ultime ore il Monaco si era interessato all’ex Milan per sostituire il partente Slimani, ma il giallorosso non ha aperto a possibili soluzioni dell’ultimo minuto e quindi rimarrà alla corte di Fonseca fino a giugno. Lo riporta Il Tempo.

