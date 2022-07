Mercato Roma, incontro tra Pinto e Carnevali. Per Frattesi si procede a piccoli passi

Questa mattina nell’incontro a Rimini tra Tiago Pinto e Carnevali, i due dirigenti hanno discusso sulla trattativa che riguarda Davide Frattesi. Come scrive gianlucadimarzio.com, non è arrivata al momento la chiusura e si procede a piccoli passi. Saranno necessari altri giorni per riuscire a trovare un accordo tra offerta e richiesta. La Roma offre 20 milioni tra cui alcune contropartite, come Volpato, ma il Sassuolo chiede di più. Inoltre va sempre considerato e ricordato che i giallorossi hanno il 30% della futura rivendita di Frattesi.