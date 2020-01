Mercato Roma. Incontro tra Fonseca e Florenzi dopo il derby: il mister non gli ha dato garanzie tecniche per restare

Il retroscena della cessione di Alessandro Florenzi in prestito al Valencia: secondo quanto riporta Sky Sport, il calciatore dopo il derby ha avuto un colloquio con Fonseca. E’ stato un incontro cordiale durante il quale il giocatore ha chiesto informazioni riguardanti la storia del like di Fonseca al commento “Vendete Florenzi“. Il mister ha confermato di non essere l’autore del like e si sono affidati alla polizia postale per scoprire chi è stato. Dopo le dieci panchine, il terzino ha chiesto garanzie tecniche, ma Fonseca è stato sincero e avrebbe risposto che non può dare garanzie a nessun elemento della rosa. Questo avrebbe portato Florenzi a decidere di allontanarsi dalla Roma e difficilmente tornerà dopo il prestito secco al Valencia. Il calciatore vuole ritrovare l’entusiasmo sul campo e vuole giocare l’Europeo.