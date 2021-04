Mercato Roma, incontro interlocutorio tra Tiago Pinto e gli agenti di Vlahovic

Continua a prendere quota il nome di Dusan Vlahovic come centravanti per la prossima stagione della Roma. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com nei giorni scorsi ci sarebbe stato un incontro interlocutorio tra il General Manager Tiago Pinto e gli aggenti dell’attaccante, che deve decidere del suo futuro in viola. Il serbo, infatti, non ha ancora trovato l’accordo con la Fiorentina per il rinnovo di contratto in scadenza nel 2023.

Leggi anche: Mercato, Iachini: “Vlahovic? La Fiorentina ha tutti gli strumenti per convincerlo a rimanere”

Il club di Commisso per il giovane talento chiede ben 40 milioni, dopo aver declinato l’offerta avanzata dal Lipsia di 25 milioni di euro. Il classe 2000, dal canto suo, chiede un contratto quinquennale da 2,5 milioni a stagione più una commissione superiore al milione. Oltre alla Roma, piace anche a Milan e Juventus.