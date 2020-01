Chris Smalling è arrivato al termine del mercato estivo alla Roma e in pochi mesi si è imposto come un giocatore fondamentale della rosa di Fonseca. L’inglese però è ancora un giocatore del Manchester United, infatti è arrivato nella capitale in prestito. In settimana i giallorossi dialogheranno con i Red Devils per l’acquisto definitivo del classe 1989. Lo riporta Gianluca Di Marzio.