Mercato Roma. Il ds Petrachi a lavoro per i rinnovi di Pellegrini e Kolarov

Nonostante le vacanze di Natale in questi sono giorni Gianluca Petrachi sta monitorando costantemente il mercato per cercare di trovare qualche rinforzo per la Roma. Il ds però è a lavoro anche per blindare qualche giocatore della rosa come Aleksandar Kolarov e Lorenzo Pellegrini. Il terzino serbo è in scadenza il prossimo giugno e gli sarebbe stato proposto il prolungamento contrattuale fino al 2021 con opzione per la stagione successiva, mantenendo l’ingaggio a 3 milioni annui. Inoltre, quando deciderà di appendere gli scarpini al chiodo, per lui sarebbe pronto un ruolo nella dirigenza giallorossa. Anche al centrocampista azzurro è stato già offerto il rinnovo contrattuale fino al 2024 con un ingaggio da 3 milioni netti all’anno più bonus e si sta discutendo anche per eliminare la clausola rescissoria da 30 milioni di euro. Lo riporta il giornalista de La Gazzetta dello Sport Nicolò Schira.

