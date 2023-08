Marcos Leonardo è il nome in pole per l’attacco giallorosso. Con Scamacca defilato e Morata in stallo, il brasiliano è finito in cima alla lista dei desideri di Pinto. Oggi è la giornata decisiva per la trattativa con il Santos. Stando a quanto riportato da Sky, il club sudamericano darà una risposta all’offerta dei giallorossi. Sull’attaccante ci sono anche Aston Villa e Nottingham Forest, ma il giocatore ha dato priorità alla Roma.