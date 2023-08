Gianluca Scamacca è sempre più lontano da Roma. Infatti, come riporta Goal.com, nelle ultime ore sarebbe piombata l’Atalanta sulla punta italiana. La Dea sarebbe pronta ad offrire Demiral più un conguaglio economico per arrivare al giocatore ex-Sassuolo. Si aggiunge dunque una nuova pretendente per l’attaccante dopo Roma e Inter, ma adesso la favorita è proprio l’Atalanta.

Stando a quanto riportato da Alessio Lento di calciomercato.it, sul fronte Demiral arrivano secce smentite in merito all’inserimento della trattativa tra Atalanta e West Ham. Il turco starebbe aspettando una mossa dell’Inter. Sempre stando alle notizie riportato dal sito, l’Inter rimane aggrappata e non molla. Già in giornata potrebbero esserci diretti con l’entourage di Scamacca. Al momento è lui il primo nome per l’attacco dei nerazzurri, ma Inzaghi continua a gradire Morata, per il quale sono stati offerti 15 milioni.