Il nome di Cengiz Under è uno di quelli in uscita dalla Roma, ma i giallorossi per privarsene chiedono ben 40 milioni di euro. Come riportato da Bleacher Report c’è una squadra che sta facendo sul serio per l’esterno ed è l’Everton. Gli inglesi avrebbero già avviato i contatti con l’entourage del turco e presto potrebbero sferrare il primo attacco per regalare il giocatore ad Ancelotti.