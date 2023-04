Mercato Roma: si avvicina il rinnovo di El Shaarawy

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul suo profilo twitter, sembra imminente una trattativa per il rinnovo di contratto di Stephan El Shaarawy fino al 2025. Il classe ’92 nell’ultimo periodo si è rivelato una pedina molto importante nello scacchiere del mister Josè Mourinho, sia nel 4-2-3-1 che nel 3-4-2-1.

La sua versatilità ed esperienza hanno aiutato il faraone a prendersi la scena nel momento più importante di questa stagione visti gli impegni ravvicinati. Tuttavia rimane vivo l’interesse da numerosi club, in particolare il Besiktas.

#ASRoma are in advanced talks to extend Stephan #ElShaarawy’s contract until 2025. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 7, 2023