Mercato Roma, dalla Francia: Wijnaldum dice no alla riduzione dell’ingaggio

Si continua a lavorare senza sosta per portare Wijnaldum alla Roma. Secondo il quotidiano francese lepariens.fr l’accordo è molto vicino, ma manca un tassello che riguarda all’elevato stipendio del calciatore. L’olandese non accetterebbe al momento la riduzione dell’ingaggio, in quanto ha già rinunciato a un bonus da 800mila euro per favorire il trasferimento. Quello che è certo è che il giocatore ad oggi non è intenzionato a perdere un ulteriore bonus da un milione di euro. L’ingaggio del calciatore dovrebbe essere pagato per il 65% dalla Roma, mentre la parte restante sarà a carico del club francese.